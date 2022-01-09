Еще одно золото в биатлоне, КХЛ может прервать чемпионат. Главное за день

Кристина могла финишировать с флагом, это ее первое золото в Кубке мира.

Что будет дальше?

Россиянин попал в достойную компанию с Жоау Мариу, Фернандо Торресом и Лусио.

Театр абсурда на этапе Кубка мира в Германии.

Надежды Новака пробиться на Australian Open через суд тают с каждым днем.