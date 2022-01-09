Еще одно золото в биатлоне, КХЛ может прервать чемпионат. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 8 января.
У России вторая победа в биатлоне за два дня! Резцова и Бабиков привезли всем пропасть!
Кристина могла финишировать с флагом, это ее первое золото в Кубке мира.
Что будет дальше?
Россиянин попал в достойную компанию с Жоау Мариу, Фернандо Торресом и Лусио.
Театр абсурда на этапе Кубка мира в Германии.
Надежды Новака пробиться на Australian Open через суд тают с каждым днем.
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