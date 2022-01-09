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Еще одно золото в биатлоне, КХЛ может прервать чемпионат. Главное за день

03:30
8 января. Оберхоф. Кристина Резцова и Антон Бабиков. Фото AFP
8 января. Оберхоф. Кристина Резцова и Антон Бабиков. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 8 января.

У России вторая победа в биатлоне за два дня! Резцова и Бабиков привезли всем пропасть!

Кристина могла финишировать с флагом, это ее первое золото в Кубке мира.

КХЛ может прервать чемпионат и перенести плей-офф. Лигу поглотил хаос непоследовательных решений

Что будет дальше?

Кокорин наконец получил признание в Италии. Его выбрали «Шутом года»

Россиянин попал в достойную компанию с Жоау Мариу, Фернандо Торресом и Лусио.

Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»

Театр абсурда на этапе Кубка мира в Германии.

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