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Емельяненко проиграл Бейдеру, поражения «Сити» и «Реала». Главное за день

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Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 5 февраля.

Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора

После боя Емельяненко-старшего поддержали легенды ММА.

«Возраст уже... Но чувствую себя замечательно». Душевная пресс-конференция Федора после боя

Таким счастливым и умиротворенным вы его не видели.

«Ман Сити» проклят: пятое подряд сухое поражение на стадионе «Тоттенхэма»

«Арсенал» должен быть счастлив.

«Барса» отрывается от «Реала», Хвича в режиме Месси и Неймара, дерби в пользу «Интера»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

«Федор полсбора на одной ноге прыгал». Ученики Емельяненко о бое с Бейдером

Валентин Молдавский и Кирилл Сидельников подвели итоги.

Миранчук показал, почему его называют лидером «Торино». Отличная игра нашего легионера в матче с принципиальным соперником

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Федор Емельяненко и сказка об украденном времени

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