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Экспертное мнение о голе Дзюбы, «Спартак» и ЦСКА не отпускают «Зенит», чемпионат КХЛ под угрозой

20:45
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 21 сентября.
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