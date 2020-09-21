Экспертное мнение о голе Дзюбы, «Спартак» и ЦСКА не отпускают «Зенит», чемпионат КХЛ под угрозой
20:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 21 сентября.
«Верю помощнику Карасева, который зафиксировал офсайд у Дзюбы». Судья ФИФА Николаев — о спорных моментах тура
Известный российский арбитр разобрал наиболее противоречивые эпизоды 8-го тура РПЛ.?
В чемпионате России — шикарная интрига.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Разбираемся в проблемах сине-бело-голубых.
«Он был одной ногой в «Арсенале», ни в чем не уступал Аршавину. Его называли Иньестой». Трагедия сумасшедшего таланта Измайлова
Полузащитник ворвался в российский футбол в 2001 году.
ЦИФРА ДНЯ
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Верю помощнику Карасева, который зафиксировал офсайд у Дзюбы
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