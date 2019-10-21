Эксперименты «Спартака», подвиги Овечкина и атака Слуцкого на «Ротор»
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру онедельника, 21 октября.
Что может изменить в «Спартаке» Тедеско, чтобы не проиграть «Локомотиву»
Во встрече с «Рубином» новый главный тренер красно-белых решился на несколько экспериментов.
13-й тур РПЛ оказался необычайно зрелищным и запоминающимся.
«Вашингтон» победил «Чикаго» — 5:3.
Интервью капитана «Вашингтона» после победы над «Чикаго» (5:3).
Новиков — динамовский Тедескочитать >
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