Эксперименты «Спартака», подвиги Овечкина и атака Слуцкого на «Ротор»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру онедельника, 21 октября.

Во встрече с «Рубином» новый главный тренер красно-белых решился на несколько экспериментов.

Новиков — динамовский Тедеско читать > «Я тебе в Перми машину сожгу, понял?» Тренер «Амура» против судьи — что это было? читать > РПЛ вернулась! Первый матч Тедеско, разгром Карпина, проблемы ЦСКА. Зеленов и Короткин в эфире читать > Антон Шунин: «У Новикова много тактики и двухразовые тренировки. Он мне очень нравится» читать >