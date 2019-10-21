Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Вечерний "СЭ"

Эксперименты «Спартака», подвиги Овечкина и атака Слуцкого на «Ротор»

18:00
19 октября. Москва. «Спартак» — «Рубин» — 0:0. Игроки красно-белых благодарят трибуны за поддержку. Фото ФК «Спартак»
19 октября. Москва. «Спартак» — «Рубин» — 0:0. Игроки красно-белых благодарят трибуны за поддержку. Фото ФК «Спартак»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру онедельника, 21 октября.

Что может изменить в «Спартаке» Тедеско, чтобы не проиграть «Локомотиву»

Во встрече с «Рубином» новый главный тренер красно-белых решился на несколько экспериментов.

РПЛ рвет на части: каждый матч — событие! От подвига Джанаева до драки в Оренбурге

13-й тур РПЛ оказался необычайно зрелищным и запоминающимся.

Овечкин опять разрядил свою пушку. До следующей легенды НХЛ — четыре гола

«Вашингтон» победил «Чикаго» — 5:3.

Александр Овечкин: «У меня еще есть время, чтобы побить рекорд Гретцки»

Интервью капитана «Вашингтона» после победы над «Чикаго» (5:3).

Новиков — динамовский Тедеско

читать >

«Я тебе в Перми машину сожгу, понял?» Тренер «Амура» против судьи — что это было?

читать >

РПЛ вернулась! Первый матч Тедеско, разгром Карпина, проблемы ЦСКА. Зеленов и Короткин в эфире

читать >

Антон Шунин: «У Новикова много тактики и двухразовые тренировки. Он мне очень нравится»

читать >

Леонид Слуцкий: «Дебилы руководят. И я сейчас говорю про «Ротор»

читать >

Бешеный штурм команды Панарина. Хлебушек опять забил крутой гол, но не спас «Рейнджерс»

читать >

Криштиану Роналду перед «Локомотивом». Несколько крутых фото

читать >

«Панарин — взрослый парень со своей точкой зрения. Почему такое бурное обсуждение?» Интервью Ильи Ковальчука

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир