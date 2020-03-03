Вечерний «СЭ»
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Эксклюзивное интервью Овечкина, шансы «Спартака» и ЦСКА на Кубок, слушания в CAS о подписи Родченкова

18:30
Александр Овечкин. Фото Nick Wosika, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Nick Wosika, USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 3 марта

Александр Овечкин: «Подписывали Ковальчука, чтобы стать сильнее, а не для выяснения отношений»

Капитан «Вашингтона» — о 700 голах, Илье Ковальчуке и Коби Брайанте.

«Спартак» — ЦСКА: красно-белые лучше готовы. И Кубок нужнее

Мнения обозревателей «СЭ» о том, кто пройдет дальше, разделились.

Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Главная тема слушаний суда в Лозанне.

«Спартак» — ЦСКА: армейцы стабильнее. И будут злее

Мнения обозревателей «СЭ» о том, кто пройдет дальше, разделились.

Черчесов узнает соперников на осень. Сегодня — жеребьевка Лиги наций

В 20.00 по московскому времени в Амстердаме начнется жеребьевка Лиги наций-2020/21.

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