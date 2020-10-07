Вечерний «СЭ»
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Эксклюзивное интервью Карпина, вылет Рублева, Радимов — о шансах «Спартака» в чемпионской гонке

21:30
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 7 октября.

«Ростов» не хочет продавать лидеров. Но бюджет никто не отменял". Интервью Карпина

Эксклюзив с главным тренером «Ростова» — о судействе, трансферах и другом.

Не в этот раз. Циципас закрыл Рублеву двери в полуфинал «Ролан Гаррос«

Грек оказался слишком сильным, у Андрея не было шансов.

«От слов своих не отказываюсь. Медалей «Спартаку не видать!» Радимов — о чемпионской гонке, Дзюбе, Кокорине, Николиче и Тедеско

Интервью экс-капитана «Зенита».

Шаг назад перед двумя вперед. Рабинер — об уходе Евсеева из «Уфы»

Реплика обозревателя «СЭ».

Зажигательный Сампаоли, нестареющий Дани Алвес, море талантов и Луиз Адриану с Хондой

«СЭ» с 10 октября запускает прямые видеотрансляции матчей чемпионата Бразилии.

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россиянина
выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2020
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