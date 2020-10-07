Эксклюзивное интервью Карпина, вылет Рублева, Радимов — о шансах «Спартака» в чемпионской гонке
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 7 октября.
«Ростов» не хочет продавать лидеров. Но бюджет никто не отменял". Интервью Карпина
Эксклюзив с главным тренером «Ростова» — о судействе, трансферах и другом.
Грек оказался слишком сильным, у Андрея не было шансов.
«От слов своих не отказываюсь. Медалей «Спартаку не видать!» Радимов — о чемпионской гонке, Дзюбе, Кокорине, Николиче и Тедеско
Интервью экс-капитана «Зенита».
Реплика обозревателя «СЭ».
«СЭ» с 10 октября запускает прямые видеотрансляции матчей чемпионата Бразилии.
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