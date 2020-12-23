Эксклюзивное интервью Гинера, зарплаты легионеров КХЛ, тренер для «Спартака» и перемены в «Локо»
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 23 декабря.
Интервью Гинера — о Гончаренко, Влашиче, Черчесове и армейских трансферах
Президент ЦСКА в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги 2020 года.
Определенность со сменщиком Кикнадзе должна наступить в начале следующей недели.
Игорь Рабинер — о будущем чемпиона России-2017.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в список кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия», сообщают «Ведомости».
Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил идеей реформы премьер-лиги.
ЦИФРА ДНЯ
4:3
ЦИТАТА
В ЦСКА новая эпоха. За год-два команда не строится
Терпение вместо скандалов. Почему ЦСКА — претендент на чемпионствочитать >
Полгода «Спартака»: от чемпионских надежд к хаосучитать >
Болельщики «Локо» могут праздновать — Кикнадзе уходит. Сменщику не позавидуешьчитать >
«У русских нет суперзвезды в атаке, но...» Канада с нетерпением ждет матча с Россией перед МЧМчитать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю