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Эксклюзивное интервью Гинера, зарплаты легионеров КХЛ, тренер для «Спартака» и перемены в «Локо»

Евгений Гинер. Фото Денис Тырин.
Евгений Гинер. Фото Денис Тырин.

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 23 декабря.

Интервью Гинера — о Гончаренко, Влашиче, Черчесове и армейских трансферах

Президент ЦСКА в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги 2020 года.

Василий Кикнадзе попрощался с «Локомотивом»

Определенность со сменщиком Кикнадзе должна наступить в начале следующей недели.

Каррера уволен из АЕК. Ждут ли его в «Спартаке» и «Локо»?

Игорь Рабинер — о будущем чемпиона России-2017.

Акинфеев попал в список кандидатов на выборы в Госдуму

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в список кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия», сообщают «Ведомости».

Прядкин предложил расширить премьер-лигу до 24 команд

Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил идеей реформы премьер-лиги.

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