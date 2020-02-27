Вечерний «СЭ»
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Эксклюзив Ткаченко о Смолове, 900-й матч Малкина, Губерниев на льду

20:00
Герман Ткаченко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Герман Ткаченко. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Самые главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 27 февраля

Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»

В гостях у «СЭ» побывал глава компании ProSportsManagement.

Малкин сыграл 900 матчей в НХЛ и отдал крутой пас. Но у «Питтсбурга» пошла черная полоса

«Пингвинз» проиграли в четвертый раз подряд

Губерниев встал в пару с Траньковым, Косторная и Трусова упали, Забияко и Энберт ушли

Как прошло шоу «Путь к победе» с участием команд Этери Тутберидзе и Нины Мозер.

Шарапова — чемпионка на корте и слишком беспечная в жизни

Игорь Рабинер — о завершении карьеры самой звездной теннисистки в истории российского спорта

«Если бы в 2005-м «Динамо» не повторило предложение «Авангарда», Овечкин уехал бы в Омск, а не Вашингтон». Интервью Крикунова

Главный тренер бело-голубых вспоминает молодого Александра Овечкина

ЦИФРА ДНЯ
900
матчей
провел нападающий Евгений Малкин в составе «Питтсбурга»
ЦИТАТА
С Овечкиным общий язык нашли легко. Его со льда выгнать его было невозможно, трудолюбие страшное!
Владимир Крикунов
главный тренер «Динамо»

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