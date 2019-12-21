Эксклюзив со Слуцким, пушка Овечкина, у биатлонистов не едут лыжи

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 21 декабря.

Леонид Слуцкий: «Опыт в Европе — суперклевый. Но сейчас интересны другие задачи»

Новый главный тренер «Рубина» дал эксклюзивное интервью «СЭ» и ответил на главные вопросы о своем возвращении в Россию из Европы.

Овечкин выстрелил после трехматчевой паузы

«Вашингтон» в гостях расправился с «Нью-Джерси» — 6:3, его русский капитан прервал голевое молчание. Теперь у Александра Овечкина — 680 заброшенных шайб в НХЛ, до великого Теему Селянне — всего четыре шага.

С тем же счетом 6:3 «Торонто» победил «Рейнджерс» в Нью-Йорке. Гол русского форварда гостей Ильи Михеева привел в ярость нашего голкипера Александра Георгиева — он зарядил клюшкой по воротам.

Следком разъяснил позицию России в споре с ВАДА. Впереди суд

Следственный комитет России выступил с заявлением по поводу исправлений в базе данных Московской лаборатории и роли ее экс-главы, информатора ВАДА Григория Родченкова.

Бе и Экхофф снова первые, россияне — без лыж и подиума

В мужской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси победил лидер сезона Йоханнес Бе, россияне остались вне топ-10. Картина повторилась у женщин: вне конкуренции спортсмен из Норвегии, Тириль Экхофф, а наши не попали в десятку. И у сборной есть серьезные вопросы к сервис-бригаде.

Год «Ливерпуля» или «Фламенго»?

В субботу вечером состоится финальный матч чемпионата мира среди клубов. Кто победит?

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