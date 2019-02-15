Эксклюзив с Овечкиным, "Краснодар" напомнил "ПСЖ", Кучеров раздвигает границы реальности

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 15 февраля.

НХЛ. 11 очков в трех матчах, а всего 92! Кучеров раздвигает границы реальности

В последних трех матчах российский бомбардир "Тампы" забил четыре гола и отдал семь передач.

НАШИ. Черышев зажег в Глазго! "Валенсия" поставила крест на "Селтике"

Сыграв на позиции нападающего, российский полузащитник забил и отдал голевую передачу.

ЕВРОКУБКИ. Олссон пока не стал своим. Но и "Краснодар" – нетипичный

В матче с "Байером" дебютировал единственный новичок "Краснодара" Кристофер Олссон. Обозреватель "СЭ" внимательно следил за шведом.

ЭКСКЛЮЗИВ. "В ситуации с Олимпиадой я остался один. Кто-то испугался, кто-то промолчал". Интервью Овечкина

Тизер большого эксклюзивного интервью лучшего российского бомбардира в истории НХЛ, обладателя Кубка Стэнли, лучшего спортсмена 2018 года по версии "СЭ".

НХЛ. Панарин, Ковальчук, Бобровский. Русские, которых могут обменять перед дедлайном НХЛ

До дедлайна в НХЛ осталось меньше двух недель – последние трансферы могут быть оформлены 25 февраля.

БЕДА. Руни пропивает семью? Печальный список футболистов-алкоголиков пополняется

Жена экс-форварда "МЮ" после 11 лет семейной жизни готова подать на развод.

ИНТЕРВЬЮ. "Слушать Фуркада – последнее дело". Правда от олимпийского чемпиона Евгения Дементьева

Откровенно о Клебо, допинге и Губерниеве.

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