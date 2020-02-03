Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Эксклюзив с Цорном о трансферах «Спартака», Хабиб назвал Конора придурком

18:30
Томас Цорн. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Томас Цорн. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 3 февраля.

Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»

Эксклюзивное интервью генерального директора «Спартака».

Звездный российский борец попался на допинге. Дело в лекарстве жены?

Трехкратный чемпион мира сдал положительный тест на гормон роста.

«Зачем мне 100 миллионов, чтобы я снова этого придурка побил?» Нурмагомедов — о Макгрегоре

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не интересен второй бой с Конором Макгрегором.

«Падения на чемпионате Европы? Мы не входили к нему на пик формы». Интервью тренера из группы Тутберидзе

Сергей Розанов — о секрете успеха «Хрустального», отношении к «конвейеру» и травмам и том, есть ли выходные у главного тренера России.

Страшная новость из Казахстана. 18-летний вратарь «Барыса» скончался от рака костей

Вилен Прокофьев несколько месяцев боролся с тяжелым заболеванием.

ЦИФРА ДНЯ
212,500
долларов
заработал Андрей Свечников, забросив 20 шайб в сезоне
ЦИТАТА
До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах
Томас Цорн
генеральный директор «Спартака»

Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

читать >

Кокорин в «Зените-2». И улыбается

читать >

«Юве» и Роналду бьют рекорды. За «Милан» сыграл Мальдини-третий

читать >

Зоран Тошич: «Влюбился в Москву. Может, вернусь в ЦСКА как тренер»

читать >

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин ушел со льда без очков

читать >

Таблица переходов РПЛ. Главные трансферы

читать >

Борис Ротенберг: «Надеюсь, Саша Кокорин примет правильное решение. Мы ждем его в «Сочи»

читать >

«На зарплату спортсмена жить нереально. Пошел подрабатывать — и получил три флажка»

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир