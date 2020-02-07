Эксклюзив с Черчесовым, туманное будущее Семина, очередное падение Загитовой
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 7 февраля.
Станислав Черчесов: «К Смолову сейчас не поеду. Пусть освоится в Испании»
Эксклюзивное интервью в Катаре с главным тренером сборной России.
Мнение обозревателя «СЭ» о холодной войне руководства с тренером.
Экс-тренер «Динамо» — об отставке Хохлова и громких трансферах.
«СЭ» — о девушках из России, которые бьются в крупных иностранных промоушенах
Российская фигуристка Алина Загитова выступила на премьере шоу Art On Ice в Цюрихе.
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