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Эксклюзив с Черчесовым, туманное будущее Семина, очередное падение Загитовой

18:00
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 7 февраля.

Станислав Черчесов: «К Смолову сейчас не поеду. Пусть освоится в Испании»

Эксклюзивное интервью в Катаре с главным тренером сборной России.

Когда уходить, Семин должен решить сам. Рабинер — о ситуации в «Локомотиве»

Мнение обозревателя «СЭ» о холодной войне руководства с тренером.

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Экс-тренер «Динамо» — об отставке Хохлова и громких трансферах.

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Загитова откатала программу в прозрачном платье и снова упала. Видео проката

Российская фигуристка Алина Загитова выступила на премьере шоу Art On Ice в Цюрихе.

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