Дзюба тренируется в «Рубине», новый контракт Ничушкина. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 12 июля.
Дзюба тренируется в «Рубине». Но есть только один сценарий, чтобы увидеть Артема в ФНЛ
«СЭ» объясняет, что означает появление форварда в Казани.
Лучше варианта для россиянина не придумаешь — соглашение на восемь лет на сумму 49 миллионов (6,125 в среднем в год) долларов.
Португальский специалист Руй Витория стал главным тренером сборной Египта, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.
Инсайды «СЭ».
Рассказываем, за кого развернется борьба.
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