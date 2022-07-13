Дзюба тренируется в «Рубине», новый контракт Ничушкина. Главное за день

«СЭ» объясняет, что означает появление форварда в Казани.

Лучше варианта для россиянина не придумаешь — соглашение на восемь лет на сумму 49 миллионов (6,125 в среднем в год) долларов.

Португальский специалист Руй Витория стал главным тренером сборной Египта, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

Инсайды «СЭ».

Рассказываем, за кого развернется борьба.