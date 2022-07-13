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Дзюба тренируется в «Рубине», новый контракт Ничушкина. Главное за день

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Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 12 июля.

Дзюба тренируется в «Рубине». Но есть только один сценарий, чтобы увидеть Артема в ФНЛ

«СЭ» объясняет, что означает появление форварда в Казани.

Суперконтракт Ничушкина! Русский форвард получит от «Колорадо» почти полсотни миллионов долларов

Лучше варианта для россиянина не придумаешь — соглашение на восемь лет на сумму 49 миллионов (6,125 в среднем в год) долларов.

Руй Витория возглавил сборную Египта

Португальский специалист Руй Витория стал главным тренером сборной Египта, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

Лисакович не хочет играть в «Рубине»: Слуцкий им недоволен, игрок рвется в РПЛ

Инсайды «СЭ».

Где окажется Малкин? Что будет с остальными русскими без контрактов? Главные интриги рынка свободных агентов НХЛ

Рассказываем, за кого развернется борьба.

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