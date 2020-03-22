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Дзюба признан лучшим игроком РПЛ, Смородская прокомментировала пандемию, Юран ответил на критику британских СМИ

19:00
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 22 марта.

Дзюба — лучший игрок России здесь и сейчас. Опрос «СЭ»

Так решили клубы РПЛ.

Ольга Смородская: «В России футболу деньги просто дарят: телеправа стоят три копейки, билеты — три копейки. Как тут заработать?»

Бывший президент «Локомотива» — о пандемии коронавируса и судьбе РПЛ.

«Нашли журналиста, дали денег — накатал статейку». Юран ответил на обвинение в пьянстве в Англии

Британское издание раскритиковало бывшего нападающего сборной России.

Звезды жонглируют бумагой, танцуют и переодеваются в женщин. Мир спорта на карантине

Чем делятся спортсмены спорта в соцсетях.

Контракты игроков клубов РПЛ в зоне риска: от «Зенита» и «Локо» до «Урала» и «Сочи»

Более чем у сотни футболистов заканчиваются действующие соглашения.

ЦИФРА ДНЯ
104
футболиста
в клубах РПЛ с контрактами до конца сезона-2019/20
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