Дзюба признан лучшим игроком РПЛ, Смородская прокомментировала пандемию, Юран ответил на критику британских СМИ
19:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 22 марта.
Дзюба — лучший игрок России здесь и сейчас. Опрос «СЭ»
Так решили клубы РПЛ.
Ольга Смородская: «В России футболу деньги просто дарят: телеправа стоят три копейки, билеты — три копейки. Как тут заработать?»
Бывший президент «Локомотива» — о пандемии коронавируса и судьбе РПЛ.
Британское издание раскритиковало бывшего нападающего сборной России.
Чем делятся спортсмены спорта в соцсетях.
Более чем у сотни футболистов заканчиваются действующие соглашения.
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