Дзюба не забил, Дзюбу оскорбили, Дзюба промолчал. Как защитят капитана сборной?

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 20 ноября.

Свидетельства фаната «Спартака», кричавшего со всеми, но считающего это бредом и тупостью.

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18 побед на посту главного тренера сборной России одержал Станислав Черчесов

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