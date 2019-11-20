Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Дзюба не забил, Дзюбу оскорбили, Дзюба промолчал. Как защитят капитана сборной?

18:00
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 20 ноября.

Откуда взялись оскорбления Дзюбы и был ли конфликт с сектором, его поддержавшим?

Свидетельства фаната «Спартака», кричавшего со всеми, но считающего это бредом и тупостью.

Не наши парни. Кто и зачем оскорбил Дзюбу в Сан-Марино?

Некрасивая история на матче сборной России

Мрачный вечер Дзюбы. Ноль голов, оскорбления болельщиков «Спартака»

Репортаж обозревателя «СЭ» из Сан-Марино, где сборная России завершила отборочный цикл Евро-2020.

Геннадий Орлов: «За что фанаты оскорбляли Дзюбу?! Он — явление. Из «Спартака» ушел не по своей воле»

Известный телекомментатор о крупной победе сборной России над Сан-Марино (5:0) в последнем матче отборочного цикла.

Наша группа на Евро: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия/Уэльс

Определился состав корзин, которые используют при жеребьевке финального турнира чемпионате Европы.

ЦИФРА ДНЯ
18
побед
на посту главного тренера сборной России одержал Станислав Черчесов
ЦИТАТА
Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим это на их совести и будем идти своей дорогой
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России — о кричалках болельщиков про Дзюбу

Черчесов обогнал Капелло, а сборная остановилась в голе от рекорда

читать >

Как живет в Москве Филипп, за которого заплатили 20 миллионов: любит метро, водит маму на футбол, не жалеет о переходе в «Динамо»

читать >

Бельгия, Франция или Англия. Кто станет чемпионом Европы-2020?

читать >

Марат Балаев. Вся правда о тюрьме

читать >

Моуринью вообще не подходит «Тоттенхэму». Причин — масса

читать >

Кто вышел на Евро-2020. Здесь уже 20 сборных

читать >

Борьба с коррупцией и увеличение гонораров. Как будут реформировать российское судейство?

читать >

«Думал, ничему удивляться не буду, оказалось — есть чему». Реакция на оскорбления Дзюбы

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир