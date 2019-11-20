Дзюба не забил, Дзюбу оскорбили, Дзюба промолчал. Как защитят капитана сборной?
Откуда взялись оскорбления Дзюбы и был ли конфликт с сектором, его поддержавшим?
Свидетельства фаната «Спартака», кричавшего со всеми, но считающего это бредом и тупостью.
Некрасивая история на матче сборной России
Репортаж обозревателя «СЭ» из Сан-Марино, где сборная России завершила отборочный цикл Евро-2020.
Известный телекомментатор о крупной победе сборной России над Сан-Марино (5:0) в последнем матче отборочного цикла.
Определился состав корзин, которые используют при жеребьевке финального турнира чемпионате Европы.
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