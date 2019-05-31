Дзюба наконец-то рассказал правду об уходе из "Спартака", Липницкая – снова в моде

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 31 мая.

КОРОЛЬ СЕВЕРА! Огромное интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае

Дзюба – король сезона. Форвард "Зенита" стал лучшим и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание. Признание совпало с финалом сериала "Игры престолов", большим поклонником которого является Артем. Именно поэтому мы предложили ему фотосессию в образе Короля Севера. А уже после нее Дзюба дал большое, откровенное интервью.

ЕВРО-2020. Панамки, пиво и совет Дзюбе от Черчесова. Сборная готовится к Сан-Марино и Кипру

Футболисты сборной России начали подготовку к двум отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипра (Нижний Новгород, 11 июня). Репортаж с тренировки главной команды страны.

ЗНАКОМСТВО. Бывший игрок Слуцкого и звезда из Японии. Кого нашел "Спартак" в голландской лиге

Рассказываем о полузащитниках из чемпионата Голландии, попавших в сферу интересов красно-белых – Чарли Мусонде из "Витесса" и Рицу Доане из "Гронингена".

НЕОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР. Чем Левашов лучше Максименко? Ответ знают в "Спартаке"

Как уже сообщал "СЭ", совет директоров "Спартака" одобрил сделку по приобретению голкипера тульского "Арсенала" Михаила Левашова. Трансфер 27-летнего игрока обойдется москвичам в один миллион евро. При этом клуб они собираются отдать в аренду 21-летнего Александра Максименко, который в прошлом сезоне провел за 31 официальный матч во всех турнирах.

ВЕЧНАЯ ТЕМА. Зачем спешить в НХЛ? Самая ужасная тенденция межсезонья в КХЛ

Самая отвратительная для нашей лиги тенденция нынешнего межсезонья очевидна. Полтора десятка молодых и очень талантливых игроков рванули в Северную Америку, подписав контракты с клубами НХЛ. Еще несколько человек сделают это после 1 июля, когда за океаном откроется рынок свободных агентов. Михаил Зислис анализирует тенденции межсезонья в КХЛ.

ВЫБОР. Затмит ли кто-то девочку в красном пальто? Пытаются многие

У поклонников фигурного катания снова появился повод для того, чтобы поворчать из-за повторов музыки "золотого фонда" в программах. Если в прошлом сезоне это было музыкальное сопровождение из оперы "Кармен" – эта тема использовалась в произвольных программах Алины Загитовой, Михаила Коляды, Максима Ковтуна и короткой канадской фигуристки Габриэль Дейлманн, то в предстоящем – саундтреки из фильма "Список Шиндлера".

ШОК. Она обыгрывала Медведеву, но закончила в 17 лет

Несколько лет назад Полина Цурская была, пожалуй, самой перспективной юниоркой страны, которой прочили прекрасное будущее. Она выиграла юношеские олимпийские игры, юниорский финал "Гран-при", побеждала Евгению Медведеву и тренировалась в сильнейшей группе Этери Тутберидзе. Но теперь Полина объявила о завершении карьеры фигуристки и сделала выбор в пользу учебы.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".