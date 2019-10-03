Дзюба феерит теперь и в Лиге чемпионов, Тедеско сравнивают с Романцевым, Овечкин начал с мини-шедевра

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 3 октября.

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:1).

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