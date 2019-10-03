Дзюба феерит теперь и в Лиге чемпионов, Тедеско сравнивают с Романцевым, Овечкин начал с мини-шедевра
3:1! «Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:1).
Сегодня российские клубы проведут матчи 2-го тура Лиги Европы после крупных поражений на старте, когда «Краснодар» проиграл «Базелю» (0:5), а ЦСКА — «Лудогорцу» (1:5).
Ближе знакомимся с тренером, который может возглавить «Спартак».
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