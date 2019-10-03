Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Дзюба феерит теперь и в Лиге чемпионов, Тедеско сравнивают с Романцевым, Овечкин начал с мини-шедевра

18:15
Среда. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Бенфика» — 3:1. Артем Дзюба празднует гол. Фото AFP
Среда. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Бенфика» — 3:1. Артем Дзюба празднует гол. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 3 октября.

3:1! «Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Бенфику» в Лиге чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:1).

ЦСКА и «Краснодар» в Лиге Европы: забыть о «пятачках»

Сегодня российские клубы проведут матчи 2-го тура Лиги Европы после крупных поражений на старте, когда «Краснодар» проиграл «Базелю» (0:5), а ЦСКА — «Лудогорцу» (1:5).

Правила жизни Доменико Тедеско. У него есть сходство с Романцевым

Ближе знакомимся с тренером, который может возглавить «Спартак».

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

Герой чемпионата мира Сергей Шубенков озвучил свою позицию в конфликте ведущих российских атлетов и национальной федерации.

Шоковая история завершилась счастливым концом. Потерянные медали советского вратаря вернулись в его семью.

Награды олимпийского чемпиона Евгения Белошейкина выкупил родственник.

ЦИФРА ДНЯ
1
место
в группе Лиги чемпионов занимает «Зенит» после 2-го тура перед матчами с «Лейпцигом»
ЦИТАТА
Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно
Сергей Шубенков
Российский барьерист

«Ни Кононов, ни Тедеско — не уровень «Спартака». Нужен монстр»

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Чем удивил «Зенит». Рабинер — о победе клуба из Петербурга над «Бенфикой»

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Овечкин начал сезон с шикарного гола. Финтом убрал защитника и прошил вратаря

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«Зенит» сохранил России шестое место в рейтинге УЕФА

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Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов

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Не наша Настя. Почему Кузьмина выступала за Словакию, а не за Россию

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Что такому «Зениту» делать с Малкомом? Шесть выводов по матчу с «Бенфикой»

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Михаил Боярский: «Такого Дзюбу хватит на весь сезон. А вот по Кокорину есть вопросы»

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