Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Дзагоев рассказал о мечте, Панарин уничтожает НХЛ, Тедеско готовит багаж

18:18
Виктор Гончаренко и Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко и Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 14 января.

Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА

Эксклюзивное интервью полузащитника армейцев.

Панарин — космос! Сумасшедшие пять очков в дерби Нью-Йорка

Хлебушек — в четырех баллах от первого места в списке бомбардиров НХЛ.

«Спартак» в режиме ручного управления. Тедеско сам расставляет фишки и игроков

Репортаж Зеленова с первой тренировки красно-белых на сборе в Абу-Даби.

Хеведес просил отпустить его в Германию еще летом. Он скучает по семье и получил добро на уход от Семина

Что известно о возможном трансфере 31-летнего немца в бундеслигу.

Что даст «Зениту» возвращение Кокорина и Малкома?

Как Сергей Семак сможет использовать вернувшихся в команду игроков? Разбираем специфику и нюансы тактики «Зенита».

ЦИФРА ДНЯ
80
миллионов долларов
планирует заработать Конор Макгрегор за бой с Дональдом Серроне на UFC 246
ЦИТАТА
Попросил бы у Деда Мороза, чтобы Гинер продолжал поднимать ЦСКА
Алан Дзагоев
полузащитник ЦСКА

«После драки с Харой пацаны сказали: «Красавец. Убийца». Русский форвард зарубился с главным великаном НХЛ

читать >

Защитник «Динамо» Ордец — о том, почему сборная Украины сильнее российской, Шевченко и Новикове, Миранчуке и Ракицком

читать >

«Тутберидзе выжимает из правил максимум. Это не ее вина». Звезды фигурного катания — за повышение возрастного ценза

читать >

«В финале играли лучше Канады. Но начали глупо удаляться». Интервью звезды сборной России об МЧМ

читать >

Роскошный дубль Овечкина! Добил «Каролину» своей пушкой, до Лемье — всего четыре гола

читать >

10 фактов о новом тренере «Барсы»

читать >

«Я пил, когда готовился к Хабибу. Просто хотел этот яд». Откровения Макгрегора

читать >

«Денег хватит до конца жизни». Сколько зарабатывает Конор Макгрегор

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир