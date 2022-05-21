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Дзагоев покидает ЦСКА, Уимблдон лишили рейтинговых очков. Главное за день

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Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 20 мая.

Дзагоев покидает ЦСКА. В 2008-м его называли новым Бекхэмом и ждали в «Реале»

Вспоминаем первый взрослый сезон легенды красно-синих.

Уимблдон лишили рейтинговых очков из-за россиян. Удивительный поворот

Что стоит за невероятным решением АТР и WTA.

Нужны голы в последние 10 секунд? Зовите Кучерова!

Уникальная статистика российской звезды «Тампы».

«Не жалею, что Дзагоев не уехал в Европу. Он не Головин, ему нужны комфортные условия». Мнение Непомнящего

Валерий Непомнящий — об уходе полузащитника Алана Дзагоева.

Это не удавалось Романцеву, Семину и Газзаеву. Шварц может взять серебро с «Динамо»

«Динамо» и «Сочи» в очном матче разыграют второе место.

Британцев и итальянцев снова разлагают на ЧМ на молекулы. Но даже они есть на турнире, а Россия — нет

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Выступит ли Россия на Олимпиаде в Париже? Глава МОК Бах затрудняется с ответом

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