Президент РФС дал интервью главному редактору «СЭ».

Наша сборная вышла в плей-офф командного турнира в Австралии, где, скорее всего, сразится за финал с сербами.

Большое интервью с сильнейшим российским тяжеловесом в UFC.

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Голкипер Илья Самсонов пережил Холтби, не дождался конкуренции с Лундквистом, но может проиграть спор малоизвестному Витеку Ванечеку.