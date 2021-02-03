Дюков — об изменениях в российском футболе, Россия в полуфинале ATP Cup, Александр Волков — о перспективах в UFC
21:00
Главные новости дня — все, что происходило в мире спорта, к вечеру среды, 3 марта.
Александр Дюков: «Наш футбол требует изменений. И ресурсы для этого есть»
Президент РФС дал интервью главному редактору «СЭ».
Наша сборная вышла в плей-офф командного турнира в Австралии, где, скорее всего, сразится за финал с сербами.
«Когда был студентом, весил 85 кг. Теперь — 122». Волков рассказывает, как превратился в огромного качка
Большое интервью с сильнейшим российским тяжеловесом в UFC.
Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.
Русский вратарь имел все, чтобы стать первым номером «Вашингтона». Но череда неудач и чешский выскочка могут поставить крест на мечте
Голкипер Илья Самсонов пережил Холтби, не дождался конкуренции с Лундквистом, но может проиграть спор малоизвестному Витеку Ванечеку.
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Наш футбол требует изменений. И ресурсы для этого есть
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