Вечерний «СЭ»
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Дюков — об изменениях в российском футболе, Россия в полуфинале ATP Cup, Александр Волков — о перспективах в UFC

21:00
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что происходило в мире спорта, к вечеру среды, 3 марта.

Александр Дюков: «Наш футбол требует изменений. И ресурсы для этого есть»

Президент РФС дал интервью главному редактору «СЭ».

Россия — в полуфинале ATP Cup! Рублев и Медведев — безупречны

Наша сборная вышла в плей-офф командного турнира в Австралии, где, скорее всего, сразится за финал с сербами.

«Когда был студентом, весил 85 кг. Теперь — 122». Волков рассказывает, как превратился в огромного качка

Большое интервью с сильнейшим российским тяжеловесом в UFC.

Решение по Мозесу примет новый тренер «Спартака». Рибери может покинуть команду Кокорина

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Русский вратарь имел все, чтобы стать первым номером «Вашингтона». Но череда неудач и чешский выскочка могут поставить крест на мечте

Голкипер Илья Самсонов пережил Холтби, не дождался конкуренции с Лундквистом, но может проиграть спор малоизвестному Витеку Ванечеку.

ЦИФРА ДНЯ
122
килограмма
весит российский боец UFC Александр Волков
ЦИТАТА
Наш футбол требует изменений. И ресурсы для этого есть
Александр Дюков
Президент РФС

«И тут Леннорыч забивает головой в падении». Неизвестный Гинер: начало эпохи в ЦСКА

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