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Сегодня, 04:00

Дюков — о возможном переходе РФС в Азию, интервью Жамнова. Главное за день

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Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 23 декабря.

«Идеологически мы расходимся с Европой, там политика на первом месте». Президент РФС Дюков — о будущем российского футбола

Главное с заседания исполкома.

Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться

Анализируем выступление президента РФС Александра Дюкова после окончания исполкома.

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