Дюков — о возможном переходе РФС в Азию, интервью Жамнова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 23 декабря.
«Идеологически мы расходимся с Европой, там политика на первом месте». Президент РФС Дюков — о будущем российского футбола
Главное с заседания исполкома.
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Анализируем выступление президента РФС Александра Дюкова после окончания исполкома.
Интервью главного тренера России Алексея Жамнова по итогам Кубка Первого канала.
Историческая развязка в фигурном катании! Два лидера набрали одинаковые баллы, но золото вручили одно
Необычный финал турнира одиночников на чемпионате страны в Красноярске.
Удивительные итоги короткой программы одиночниц.
От БЕТСИТИ Финала Кубка России ждут лишь одного итога. Поражение «Зенита» станет суперсенсациейчитать >
УЕФА или АФК — у РФС считанные дни на решение. Как и когда можно выйти из УЕФА?читать >
Колосков объяснил риски перехода РФС в состав АФКчитать >
НХЛ: «Вашингтон» — «Виннипег», «Вегас» — «Сент-Луис» и другие матчи 24 декабрячитать >
Новости