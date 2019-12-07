Двузначный отрыв «Зенита», «Спартак» понимает фанатов и битва команды Тутберидзе

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 7 декабря.

У Питера — плюс 10

В субботу «Краснодар» отыгрался в домашнем матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА, команды провели на поле 100 минут, к судье Казарцеву и задумчивым ВАР/АВАР Сухому/Кукуяну накопились вопросы. Главный итог этой встречи: лидирующий «Зенит» будет зимовать в 10 очках от ближайшего преследователя, которым вместо армейцев стали «быки».

В пятницу в двух матчах РПЛ было много голов и вечер единения фанатов. «Зенит» разгромил «Динамо» (3:0 в Санкт-Петербурге), «Арсенал» — «Локо» (4:0 в Туле), а активные болельщики поддержали инициативу фанатов «Спартака» — в знак протеста они уходили со стадионов по ходу игры.

Томас Цорн: «Относимся к акции фанатов с пониманием»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн и главный тренер команды Доменико Тедеско дали пресс-конференцию перед воскресным матчем с «Ростовом». В частности, они оценили акцию фанатов красно-белых после выезда и происшествий в Санкт-Петербурге.

Семин заслужил, чтобы вопрос об отставке не поднимался

«Локомотив» в глубоком кризисе: одна победа в девяти матчах, вместо равенства очков с «Зенитом» — отставание в 11 баллов от первого места РПЛ. Только сообщение о добровольной (или любой другой) отставке Юрия Семина после 0:4 от «Арсенала» — это неправда.

Косторная или Загитова? Щербакова или Трусова?

В субботу вечером фигуристки представят произвольную программу в финале серии «Гран-при» в Турине. После пятничной короткой программы лидирует Алена Костороная, совсем рядом не менее здорово выступившая Алина Загитова. В тройке лучших накануне была Анна Щербакова, а Александра Трусова отстала от первого места на 14 баллов и заявила сразу пять четверных прыжков.

Малкин спас хоккей от безобразных нулей. Кузнецов прервал русскую засуху «Вашингтона»

В ночных матчах НХЛ форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол настоящего бомбардира, а его команда после этого разобралась с «Аризоной».

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 76 бросков за два дня, но в матче с «Монреалем» его команда пропустила решающий гол за минуту до конца основного времени.

У «Вашингтона» — четвертая победа в выездной серии подряд, и в игре с «Анахаймом» важную роль исполнил Евгений Кузнецов.

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