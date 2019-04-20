Две супербитвы в РПЛ, цена победы ЦСКА в Кубке Гагарина, шоу Тутберидзе и Загитовой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 20 апреля.

ЧЕМПИОНАТ. Две супербитвы. И "Спартак" в засаде

В субботу в 24-м туре футбольной премьер-лиги состоятся два суперматча. В Москве "Локомотив" сойдется с ЦСКА в поединке двух претендентов на место в Лиге чемпионов. В Краснодаре "быки" принимают лидера турнира, "Зенит". "Спартак" играет завтра (с "Енисеем" Аленичева), а сегодня вышел на субботник на территории своего стадиона.

АНГЛИЯ. Гвардьола держит чемпионский темп

"Манчестер Сити" дома обыграл "Тоттенхэм". Важный результат через три дня после невероятного по поворотам матча и вылета в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Горожане" вернулись на первое место в премьер-лиге после победы над "шпорами" со счетом 1:0.

ПЕРВЫЕ. ЦСКА – золотой! 30 лет спустя

В пятницу вечером армейцы Москвы обыграли в четвертом матче финала плей-офф КХЛ "Авангард" (3:2 ОТ) и стали обладателями Кубка Гагарина. Это первый титул красно-синих с 1989 года. 30 лет ждали!

СЛОВА. "ЦСКА потратил ноль рублей на чемпионскую команду в межсезонье"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Кубка Гагарина и ответил на вопрос о цене комплектования золотой команды. Отдельно – рассуждения о возможном будущем главных молодых звезд этой красно-синей машины.

СОРОКИН. "Потратил нервы на СКА – а в финале наслаждался хоккеем"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин – самый ценный игрок и главный герой Кубка Гагарина. В эксклюзивном интервью "СЭ" он рассказал о ЧМ-2019 и отъезде в НХЛ.

ВАСИЛЕВСКИЙ. "Если не победили в Кубке Стэнли, надо выиграть чемпионат мира!"

24-летний вратарь "Тампы" и сборной России Андрей Василевский, который в мае в составе сборной России примет участие в ЧМ-2019, дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру. Голкипер знает, как хорошо завершить смазанный в плей-офф НХЛ сезон.

ШОУ. "Чемпионы на льду"

В субботу и воскресенье в Краснодаре пройдет ледовое шоу "Чемпионы на льду". В нем выступает Алина Загитова, компанию ей составили другие звезды Этери Тутберидзе. Что приготовила знаменитый тренер – ответ в субботней видеотрансляции Первого канала.

UFC. Что нельзя пропустить на турнире в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург впервые в истории принимает турнир UFC. Помимо главного боя Олейник – Оверим на UFC Fights Nights 149 будет, на что посмотреть.

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