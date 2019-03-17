Две битвы РПЛ в Москве, Погребняк попал в скандал, биатлонисты на финише

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 17 марта.

СУПЕРДЕНЬ РПЛ. Крутое воскресенье

Программу 20-го тура перед международной паузой в премьер-лиге закрывают два топ-матча – и оба в Москве. Сначала "Локомотив" – "Краснодар", затем "Спартак" – "Зенит". Нет необходимости по примеру Массимо Карреры выбирать только один (экс-главный тренер красно-белых по ряду причин предпочел живой футбол в Черкизове). Онлайн-трансляции и все главные материалы об играх смотрите и читайте в "СЭ".

СБОРНАЯ. Десять ждут

Национальная команда уже собралась в Новогорске и в воскресенье начала подготовку к гостевым матчам на старте отбора Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Большинство игроков пока из ЦСКА, остальных ждут после двух топ-матчей чемпионата.

СКАНДАЛ. "Смешно, когда за сборную России выступает темнокожий"

Бывший форвард национальной команды Павел Погребняк допустил рискованное высказывание в интервью. За дело может взяться комитет по этике РФС. В дисциплинарном регламенте говорится, что за оскорбительные реплики по расовому признаку есть санкция в виде дисквалификации на срок до 10 матчей. Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что ничего криминального Погребняк не сказал.

ЗВЕЗДЫ. Овечкин выдает суперхоккей, Кучеров все ближе к рекорду Могильного

В центральном матче игрового дня НХЛ "Тампа-Бэй" обыграла "Вашингтон" (6:3). Капитан чемпиона Александр Овечкин дважды прошил Андрея Василевского и сравнялся с канадской легендой Филом Эспозито по числу голов в большинстве. А у лидера атак "Молнии" Никиты Кучерова – уже 117 очков, до бомбардирского рекорда Александра Могильного – 10 баллов.

ФИНИШ. Юрлова все-таки взяла медаль!

Женская сборная России использовала последний шанс на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Екатерина Юрлова-Перхт завершила главный старт сезона серебром в масс-старте. Впереди еще мужская гонка, последняя на ЧМ-2019.

СТАРТ. "Мерседес" взял Мельбурн, а Квят – в зачетной десятке

Пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас опередил напарника и чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и выиграл первую гонку сезона "Формулы-1". Вернувшийся в королевские гонки Даниил Квят принес очки "Торо Россо".

ИСТОРИЯ. "Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется. Но я верю в чудо"

В 2013 году Денис Бойцов считался одним из самых перспективных боксеров-тяжеловесов в мире. В мае 2015-го его нашли избитым без сознания в перегоне между станциями берлинского метро. Как сейчас чувствует себя 33-летний спортсмен "СЭ" рассказала его жена Ольга.

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