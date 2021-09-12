Дубль Роналду в дебютном матче, победы «Локо», «Зенита» и «Спартака»
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 11 сентября.
Грандиозное возвращение Роналду в «МЮ». У португальца победный дубль в первой же игре
«Красные дьяволы» разгромили «Ньюкасл» и взлетели на первое место в АПЛ.
Железнодорожники обыграли «Крылья Советов» — 2:0.
Сине-бело-голубые не без труда обыграли «Ахмат» — 3:1.
Красно-белые впервые в сезоне забили больше одного гола за матч.
Британская теннисистка Эмма Радукану в финале US Open обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.
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