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Дубль Роналду в дебютном матче, победы «Локо», «Зенита» и «Спартака»

03:15
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 11 сентября.

Грандиозное возвращение Роналду в «МЮ». У португальца победный дубль в первой же игре

«Красные дьяволы» разгромили «Ньюкасл» и взлетели на первое место в АПЛ.

«Локомотив» уже первый в РПЛ. Дубль у Камано, которого не остановил даже госпереворот

Железнодорожники обыграли «Крылья Советов» — 2:0.

«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить. У Дзюбы две передачи

Сине-бело-голубые не без труда обыграли «Ахмат» — 3:1.

«Спартак» подал признаки жизни. Красно-белые отгрузили «трешку» «Химкам»

Красно-белые впервые в сезоне забили больше одного гола за матч.

18-летняя Радукану обыграла 19-летнюю Фернандес и стала победительницей US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану в финале US Open обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.

Медведев — последняя преграда для величайшего достижения в теннисе. Джокович будет рвать и метать

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