Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Р§Рњ 2022
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:00

Драка «Зенита» и «Спартака», ничья Испании и Германии. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Шамар Николсон.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 27 ноября.

Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

90 минут безынтересной игры увенчались грандиозным скандалом.

Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

Скандал на Кубке России.

Германия спасла ничью с Испанией. Но остается на дне

Два гранда провели качественный матч в Катаре, который не выявил победителя.

Марокканцы поменяли вратаря после исполнения гимна. Его сменщик был великолепен, а Бельгию похоронила ошибка Куртуа

Бельгийская сборная рискует остаться вне плей-офф.

Хорватия выбила с ЧМ-2022 «чемпиона сердец». Канада понравилась всем, но едет домой

А «шашечных» ждет заруба с Бельгией за выход в плей-офф.

Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подряд

читать >

Чтобы не вылететь с ЧМ-2022, Германии придется болеть за Испанию. Расклады на выход в плей-офф

читать >

«Может, в Питере стоило начать с драки, чтобы игра была веселее?» Эмоциональная реплика Романцева после матча «Зенит» — «Спартак»

читать >

«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки

читать >

Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя

читать >

«РФС рассмотрит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома». Интервью Дюкова

читать >

Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы

читать >

«Динамо» было на грани вылета из Кубка. Гол Макарова поднял бело-голубых с четвертого места на первое

читать >
0
Читайте также
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами
В прокуратуре сообщили о задержании сбившей мать с детьми в Москве
Мастер спорта погиб при крушении вертолета под Тверью
Bloomberg предрек США проблемы в случае затяжного конфликта на Украине
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги дня на ЧМ, травма Неймара, у Овечкина 10 шайб до Хоу. Главное за пятницу
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости