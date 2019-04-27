Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 27 апреля.

СКАНДАЛ. Хартли и Зернова могут дисквалифицировать на четыре года

Как стало известно "СЭ", РУСАДА собирается открыть дело против представителей "Авангарда" – главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко. Причина – инциденты, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина между омским клубом и ЦСКА. Все о скандале – здесь.

СПАРТАК. Кто будет руководить клубом

В пятницу было объявлено, что вице-президент/гендиректор Наиль Измайлов и спортивный директор (хотя по документам все еще значится генеральным) Сергей Родионов покинут "Спартак". Судя по всему, владелец клуба Леонид Федун решил не приглашать людей со стороны. На посту вице-президента Измайлова сменит Сергей Михайлов, входящий в совет директоров красно-белых с 2004 года. Ожидается также, что одну из ключевых должностей в новом топ-менеджменте "Спартака" займет Томас Цорн, известный футбольный посредник и матч-агент.

СОСТАВ. Каким будет новый "Спартак"?

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер рассуждает о том, какой будет красно-белая команда к 2022 году. Какие выводы можно сделать из последних событий в клубе.

КОНТРАКТ. Денисов и "Локомотив": дело идет к расставанию?

По информации "СЭ", Игорю Денисову предложили отказаться от контракта, который он подписал в декабре 2018 года незадолго до ухода Ильи Геркуса. Нынешний сезон складывается для харизматичного полузащитника совсем не так здорово, как чемпионский.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Одна из самых звездных сборных в истории российского хоккея

Разбираемся в составе нашей команды, в которую вызваны многие из лучших россиян в НХЛ. Кто поедет на чемпионат мира, а кто нет?

ГОСТЬ. "В "Нью-Джерси" не хотели, чтобы я играл лучше. Забил – а меня отправили в АХЛ"

Откровения защитника Егора Яковлева об игре за океаном. Большое интервью хоккеиста в эфире "СЭ".

БАСКЕТБОЛ. ЦСКА – снова в топ

"Баскония" пройдена. ЦСКА шагнул в "Финал четырех" Евролиги. Уже в восьмой раз подряд.

ФОРМУЛА. "Женщина рожала буквально во время заезда"

Откровения организатора "Гран-при Азербайджана". Промоутер городской гонки в Баку – о том, какой должна быть "Формула-1".

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