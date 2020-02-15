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Долгожданное золото Логинова, Россию лишили победы в Сочи-2014, бан «Манчестер Сити» на 2 года

20:00
Александр Логинов. Фото Tiziana Fabl., AFP
Александр Логинов. Фото Tiziana Fabl., AFP

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 15 февраля.

У Логинова — золото ЧМ!

Российский биатлонист стал чемпионом мира в спринте.

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков. Что случилось

В пятницу вечером в футболе прогремел информационный взрыв.

Дисквалификация Устюгова отбросит Россию на третье место в зачете Сочи-2014

Что значит для России и результатов Олимпиады-2014 в Сочи дисквалификация биатлониста Евгения Устюгова.

Слепцовой потушили свет. Ярчайшую российскую биатлонистку наказали за допинг

Олимпийская чемпионка уже почти три года не выступает, но получила дисквалификацию задним числом.

Кулижников выиграл золото чемпионата мира со вторым результатом в истории

Павел Кулижников в четвертый раз в карьере выиграл золото чемпионата мира, первенствовав на дистанции 500 метров в американском Солт-Лейк-Сити.

ЦИФРА ДНЯ
3
место
занимает Россия в медальном зачете Олимпиады в Сочи после дисквалификации Евгения Устюгова
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