Долгожданное золото Логинова, Россию лишили победы в Сочи-2014, бан «Манчестер Сити» на 2 года

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 15 февраля.

Российский биатлонист стал чемпионом мира в спринте.

В пятницу вечером в футболе прогремел информационный взрыв.

Что значит для России и результатов Олимпиады-2014 в Сочи дисквалификация биатлониста Евгения Устюгова.

Олимпийская чемпионка уже почти три года не выступает, но получила дисквалификацию задним числом.

Павел Кулижников в четвертый раз в карьере выиграл золото чемпионата мира, первенствовав на дистанции 500 метров в американском Солт-Лейк-Сити.