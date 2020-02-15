Долгожданное золото Логинова, Россию лишили победы в Сочи-2014, бан «Манчестер Сити» на 2 года
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 15 февраля.
У Логинова — золото ЧМ!
Российский биатлонист стал чемпионом мира в спринте.
В пятницу вечером в футболе прогремел информационный взрыв.
Что значит для России и результатов Олимпиады-2014 в Сочи дисквалификация биатлониста Евгения Устюгова.
Олимпийская чемпионка уже почти три года не выступает, но получила дисквалификацию задним числом.
Павел Кулижников в четвертый раз в карьере выиграл золото чемпионата мира, первенствовав на дистанции 500 метров в американском Солт-Лейк-Сити.
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