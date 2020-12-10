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Доходы наших клубов в ЛЧ, итоги группового этапа, умер Паоло Росси

22:15
Сергей Семак. Фото Reuters
Сергей Семак. Фото Reuters

Главные события дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 10 декабря.

«Зенит» был худшим в ЛЧ из российских клубов, но заработал 35 миллионов евро. Больше, чем «Локо» и «Краснодар»

Подсчитали доходы от участия в главном европейском турнире.

Не жили богато... Три российские команды в Лиге чемпионов мы не увидим еще долго

Наши клубы дружно вылетели из ЛЧ.

«Я помог СССР победить Италию на Евро-1988». Памяти Паоло Росси

На 65-м году жизни скончался один из лучших форвардов в истории футбола.

«Дзюбу поддержало большинство россиян». Дюков — о сборной, Черчесове, РПЛ и ФНЛ

Президент РФС ответил на вопросы журналистов.

«Мечтаю когда-нибудь сыграть в РПЛ». Интервью футболиста Вальдемара Антона, у которого все отлично складывается в бундеслиге

А когда-то ему звонил Станислав Черчесов по поводу сборной России.

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