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Сегодня, 03:30

«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России, «Наполи» и «Реал» — в четвертьфинале ЛЧ. Главное за день

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Футболисты «Динамо» отмечают победу.
Фото ФК «Динамо»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 марта.

«Зенит» не заслужил победу в Кубке. Теперь у него осталась одна цель — чемпионат

Событийная игра в Санкт-Петербурге закончилась победой гостей в серии пенальти.

Кукуляк чудом не испортил яркую победу «Динамо». Из-за такого судейства стыдно

Реплика Леонида Волотко.

«Ливерпуль» избежал нового позора. Но дальше идет «Реал»

Чуда не произошло, но матч на «Сантьяго Бернабеу» (1:0) удался.

У Хвичи появился неудобный вратарь. Это не помешало «Наполи» разгромить «Айнтрахт»

Команда Лучано Спаллетти уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Ответный матч тоже будет огненным.

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