«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России, «Наполи» и «Реал» — в четвертьфинале ЛЧ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 марта.
«Зенит» не заслужил победу в Кубке. Теперь у него осталась одна цель — чемпионат
Событийная игра в Санкт-Петербурге закончилась победой гостей в серии пенальти.
Реплика Леонида Волотко.
Чуда не произошло, но матч на «Сантьяго Бернабеу» (1:0) удался.
Команда Лучано Спаллетти уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Ответный матч тоже будет огненным.
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