«Динамо» продолжает падение, Головин разорвал «Ниццу», Широков верит в Карпина в «Спартаке»
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 25 сентября.
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