Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

«Динамо» продолжает падение, Головин разорвал «Ниццу», Широков верит в Карпина в «Спартаке»

18:00
Клубы РПЛ начали борьбу за кубок. Фото "СЭ"
Клубы РПЛ начали борьбу за кубок. Фото "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 25 сентября.

«Спартак» выставил в Челнах основу, ЦСКА играет во Владикавказе. 1/16 финала Кубка. Live!

Онлайн всех матчей 1/16 финала Кубка России.

Александр Емельяненко: «Могу нокаутировать Кокляева быстрее, чем за 5 секунд. Но зачем?«

Емельяненко пришел к гости к «СЭ и рассказал, как собирается победить 140-килограммового силача.

«Головин — Царь». Во Франции в восторге от дубля российского полузащитника «Монако» в матче с «Ниццей»

Вот, что написали об этом местные СМИ

Вице-президент «Монако»: «На нас поставили крест. Но Головин не позволил сбыться негативным прогнозам!»

Эксклюзивное интервью «СЭ» дал Олег Петров.

«Динамо»: камнем на дно

Бело-голубые вылетели из Кубка России.

ЦИФРА ДНЯ
2
гола
и 1 передача на счету Александра Головина в матче «Монако» — «Ницца»
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главный тренер «Уфы»

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Вадим Евсеев: «Звонил Глушакову, звал в «Уфу». Он отвечал: «Все возможно»

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Разрушение «Динамо». СуперГоловин. Скандал с Месси

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Даванкова — о культе Тутберидзе, хейте Медведевой с Загитовой и блогерстве

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Слуцкий — об Instagram, любимом слове в голландском языке и своей философии

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От Головина до Аршавина. От кого из россиян тащились в Европе

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Роман Широков: «А чем рискует Карпин? Вернется в «Спартак» как мессия»

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