«Динамо» не отпустило Хохлова, Кобелев разнес Филиппа, «Спартак» верит в Кононова
«Динамо»: Хохлов пишем — Спаллетти в уме?
Бело-голубой клуб официально объявил о доверии главному тренеру Дмитрию Хохлову.
Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» — о поражении бело-голубых от «Сочи» (2:3)
Сергей Егоров и Дмитрий Зеленов ответили на вопросы зрителей нашего YouTube-канала.
После ужасного выступления в Лиге Европы (в четверг армейцев разгромил «Лудогорец» (1:5), «быков» — «Базель» (0:5), москвичи и южане выдали один из лучших матчей в этом сезоне РПЛ.
Сегодня перед тренировкой «Динамо» футболистам команды была доведена ситуация по главному тренеру.
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