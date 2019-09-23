«Динамо» не отпустило Хохлова, Кобелев разнес Филиппа, «Спартак» верит в Кононова

Бело-голубой клуб официально объявил о доверии главному тренеру Дмитрию Хохлову.

Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» — о поражении бело-голубых от «Сочи» (2:3)

Сергей Егоров и Дмитрий Зеленов ответили на вопросы зрителей нашего YouTube-канала.

После ужасного выступления в Лиге Европы (в четверг армейцев разгромил «Лудогорец» (1:5), «быков» — «Базель» (0:5), москвичи и южане выдали один из лучших матчей в этом сезоне РПЛ.

Сегодня перед тренировкой «Динамо» футболистам команды была доведена ситуация по главному тренеру.