Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Вечерний "СЭ"

«Динамо» не отпустило Хохлова, Кобелев разнес Филиппа, «Спартак» верит в Кононова

18:00
Дмитрий Хохлов подал в отставку, но ее не приняли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Хохлов подал в отставку, но ее не приняли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 23 сентября.

«Динамо»: Хохлов пишем — Спаллетти в уме?

Бело-голубой клуб официально объявил о доверии главному тренеру Дмитрию Хохлову.

Андрей Кобелев: «Динамо» выкинуло 20 миллионов на ветер. Филипп ходит по полю пешком«

Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» — о поражении бело-голубых от «Сочи» (2:3)

Почему Зеленов атакует Кононова? Разве это этично?

Сергей Егоров и Дмитрий Зеленов ответили на вопросы зрителей нашего YouTube-канала.

Отмылись от позора. ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу

После ужасного выступления в Лиге Европы (в четверг армейцев разгромил «Лудогорец» (1:5), «быков» — «Базель» (0:5), москвичи и южане выдали один из лучших матчей в этом сезоне РПЛ.

Хохлов подал в отставку, но ее не приняли

Сегодня перед тренировкой «Динамо» футболистам команды была доведена ситуация по главному тренеру.

«Спартак» в тупике. Шалимов о туре

читать >

«Соловьев — это бинго. Дико, что человек с федерального канала так себя ведет»

читать >

Больше Берга. «Краснодару» нужны мужики-«дровосеки»

читать >

ВАДА дало России три недели для объяснения признаков махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории

читать >

Что могут слышать игроки «Спартака» от Кононова. Уникальное видео

читать >

Мурад Мусаев — о судействе в матче с ЦСКА: «Претензии огромные»

читать >

Медведев грандиозен и непобедим. Даже когда обмотан тейпами

читать >

Александр Мостовой: «Какие у Кононова достижения, чтобы тренировать лучшую команду страны?»

читать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир