День битвы «Зенит» — «Спартак», откровенное интервью Игнатьева, Трефилов разобрал провал на Евро-2020
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 16 декабря.
«Зенит» — «Спартак»: решающий бой
Суперматч в Петербурге.
Героем пятого выпуска программы «Соколиная охота» стал форвард «Рубина» и молодежной сборной России.
Титулованный тренер — о провале Мартина в Дании.
Объявлено, что место россиянина в следующем сезоне точно займет японец Юки Цунода.
8 декабря он работал на игре Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» (1:1).
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В «Спартаке» подтвердили, что сотрудники клуба на матче с «Зенитом» будут оснащены видеорегистраторамичитать >
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