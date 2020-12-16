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День битвы «Зенит» — «Спартак», откровенное интервью Игнатьева, Трефилов разобрал провал на Евро-2020

19:30
«Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 16 декабря.

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