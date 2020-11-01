ЦСКА вышел в лидеры РПЛ, Усик победил Чисору, Рублев взял 5-й титул за сезон

В 13-м туре РПЛ армейцы в гостях победили «Ротор» (1:0).

Александр Усик выиграл у Дерека Чисоры единогласным решением судей.

В финале турнира в Вене Андрей убрал обидчика Джоковича Лоренцо Сонего.

Обозреватель «СЭ» — о дебюте Мурата Гассиева в супертяжелом весе на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В матче 13-го тура РПЛ в Подмосковье чемпион прервал серию из трех поражений.