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ЦСКА вышел в лидеры РПЛ, Усик победил Чисору, Рублев взял 5-й титул за сезон

19:45
«Ротор» — ПФК ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
«Ротор» — ПФК ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 1 ноября.

В чемпионском стиле? Дзагоев вытащил ЦСКА на первое место

В 13-м туре РПЛ армейцы в гостях победили «Ротор» (1:0).

Усик не отклеился. Украинский топ-боксер не был готов к Чисоре, но победил

Александр Усик выиграл у Дерека Чисоры единогласным решением судей.

Рублев снова восхитителен! У него — пятый титул в сезоне

В финале турнира в Вене Андрей убрал обидчика Джоковича Лоренцо Сонего.

Правый осетина. Гассиев нокаутировал Сефери

Обозреватель «СЭ» — о дебюте Мурата Гассиева в супертяжелом весе на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Нет Дзюбы, забивает Ерохин. «Зенит» на пустом стадионе обыграл «Химки»

В матче 13-го тура РПЛ в Подмосковье чемпион прервал серию из трех поражений.

Квяту не хватило секунды до подиума в Имоле. Хлопнул дверью?

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