ЦСКА вышел в лидеры РПЛ, Усик победил Чисору, Рублев взял 5-й титул за сезон
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 1 ноября.
В чемпионском стиле? Дзагоев вытащил ЦСКА на первое место
В 13-м туре РПЛ армейцы в гостях победили «Ротор» (1:0).
Александр Усик выиграл у Дерека Чисоры единогласным решением судей.
В финале турнира в Вене Андрей убрал обидчика Джоковича Лоренцо Сонего.
Обозреватель «СЭ» — о дебюте Мурата Гассиева в супертяжелом весе на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В матче 13-го тура РПЛ в Подмосковье чемпион прервал серию из трех поражений.
Квяту не хватило секунды до подиума в Имоле. Хлопнул дверью?читать >
«Удивительное безволие «Спартака». Березовский — о поражении красно-белых и субботних играх РПЛчитать >
Лига чемпионов равно поражения. Но «Спартак» ужасно сыграл и без нее. Рабинер — о первом дне 13-го тура РПЛчитать >
Кошмар из прошлого сезона. Как «Спартак» проиграл Карпинучитать >