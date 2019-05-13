ЦСКА продолжает падение, Денисов устроил тихий бунт в "Локо", "Спартак" ведет вундеркинда из Европы

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 13 мая.

РАСКЛАДЫ. Семин – в еврокубках. Гончаренко – без Лиги чемпионов?

В воскресенье "Зенит" победил ЦСКА на своем поле (3:1). После финального свистка сине-бело-голубым были вручены кубок и медали за победу в чемпионате России-2018/19. А вот красно-синих это поражение практически исключило из борьбы за Лигу чемпионов. Рассказываем о раскладах на финише чемпионата.

ЭКСПЕРТИЗА. Качество футбола "Спартака", Дзюба – лучший, новая игра "Зенита". Итоги тура от Шалимова

В 28-м туре мы узнали, кто покинет премьер-лигу по итогам сезона, кто, скорее всего, сыграет в Лиге чемпионов. А как играли команды с точки зрения тактики? Лучше ли стал играть "Спартак"? Почему завалился ЦСКА? Выводы по туру от эксперта "СЭ", российского тренера Игоря Шалимова.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. "Спартак" опередил ЦСКА. Но "Арсенал" заслуживает Европы больше их обоих!

"Арсенал" из Тулы вполне может оставить ЦСКА без еврокубков. Команда Игоря Черевченко плотно села на колесо армейцам и подпирает "Спартак". Игорь Рабинер убежден, что именно Тула должна представлять Россию в Европе.

БУНТ. Денисов и "Локомотив": игрок не намерен быть запасным

Игорь Денисов в последний раз выходил на поле 3 апреля – в кубковом матче с "Ростовом" (2:2). После этого он дважды попадал в заявку команды – на игры с "Зенитом" (1:1, 7 апреля) и "Ахматом" (3:1, 13 апреля). А затем – вообще исчез из поля зрения. "СЭ" рассказывает о деталях сложной ситуации между 34-летним полузащитником и московским клубом.

ИНТЕРЕС. Анатолий Мещеряков: "Еременко в "Локомотиве"? Клуб рассматривает игроков до 27 лет"

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с новым контрактом Юрия Семина, со статусом Игоря Денисова и интерес клуба к Роману Еременко.

ПУТАНИЦА. Бурная имитация деятельности. В чем смысл нового формата плей-офф чемпионата мира?

Смена правил прямо по ходу игры, оказывается, давно не является эксклюзивно российской опцией, если говорить о хоккее. ИИХФ иногда даже приводит в ступор таким подходом. Михаил Зислис оценивает нововведения ИИХФ и задается вопросов, нужны ли они.

ОРАНЖЕВЫЙ. "За Тила у "Спартака" и "Зенита" могут попросить 15 миллионов евро"

Не такой, как Промес, лучше Азмуна, универсал и большой профессионал – скаут Павел Кучеров о голландском вундеркинде АЗ Гусе Тиле, которого хотят купить "Спартак" и "Зенит".

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