ЦСКА обыграл «Металлург», итоги тура РПЛ, юбилей «Спартака». Главное за день

Москвичи одержали победу в первой игре финала Кубка Гагарина над «Металлургом» (3:1).

О ничьих команд — претендентов на топ-3 в очной встрече «Сочи» и «Локомотива», а также ЦСКА в Уфе.

От Дасаева до Симоняна.

Очередной герой новой рубрики «СЭ» — легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака».

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан лучшим игроком недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.