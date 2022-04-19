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Сегодня, 04:30

ЦСКА обыграл «Металлург», итоги тура РПЛ, юбилей «Спартака». Главное за день

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Вратарь ЦСКА Иван Федотов.
Фото ХК «Металлург»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 18 апреля.

«Магнитка» паниковала в обороне и ломилась в глухую дверь ЦСКА. Первый матч — за армейцами

Москвичи одержали победу в первой игре финала Кубка Гагарина над «Металлургом» (3:1).

Блеск Изидора, качество Федотова, драма Акинфеева. Бронзовые сюжеты тура

О ничьих команд — претендентов на топ-3 в очной встрече «Сочи» и «Локомотива», а также ЦСКА в Уфе.

Символическая сборная «Спартака» за столетнюю историю. Версия «СЭ»

От Дасаева до Симоняна.

Леонид Трахтенберг: «При моей жизни «Спартак» снова станет чемпионом»

Очередной герой новой рубрики «СЭ» — легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака».

Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан лучшим игроком недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

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