ЦСКА обыграл «Металлург», итоги тура РПЛ, юбилей «Спартака». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 18 апреля.
«Магнитка» паниковала в обороне и ломилась в глухую дверь ЦСКА. Первый матч — за армейцами
Москвичи одержали победу в первой игре финала Кубка Гагарина над «Металлургом» (3:1).
О ничьих команд — претендентов на топ-3 в очной встрече «Сочи» и «Локомотива», а также ЦСКА в Уфе.
От Дасаева до Симоняна.
Очередной герой новой рубрики «СЭ» — легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака».
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан лучшим игроком недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
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