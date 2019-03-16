ЦСКА обошел "Краснодар" и гонится за "Зенитом", бронзовые биатлонисты, первое поражение "Авангарда"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 16 марта.

ВТОРАЯ МЕДАЛЬ. Россия завоевала бронзу в мужской эстафете, Норвегия - первая на ЧМ. Фуркад провалился

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В гонке принимали участие Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

ТРИУМФ. Фернандес вывел ЦСКА на второе место

Лучший защитник армейцев забил решающий гол в выездном матче 20-го тура с "Уралом" (1:0).

ВПЕРВЫЕ. Восточная месть. Худший матч "Авангарда" в плей-офф

"Барыс" обыграл "Авангард" (4:2), "Автомобилист" справился с "Салаватом" (3:1). В обеих сериях Восточной конференции после двух матчей счет стал равным (1-1).

НЕУДАЧА. Если бы не промахи Юрловой. Россия была близка к медали в эстафете

Екатерина Юрлова подарила российским болельщикам шанс на медаль в эстафете и сама же его упустила. На "стойке".

РПЛ. Кошмар "Динамо": штанги и Деспотович

"Оренбург" дома одержал минимальную победу над бело-голубыми – 1:0.

НХЛ. У Панарина – 50 передач, Бобровский стоял на голове и установил рекорд. Важнейшая победа "Коламбуса"

Сумасшедший матч "Торонто" и "Филадельфии" – в обзоре НХЛ.

ПЕРСОНА. Головин едва не стал антигероем. "Монако" выручил чудо-гол

"Монако" по-прежнему не знает поражений после возвращения Леонарду Жардима. В пятницу монегаски обыграли в гостях идущий вторым "Лилль" (1:0).

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