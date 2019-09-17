Цорн поехал в Лондон за Венгером, Кокорин и Мамаев покинули тюрьму, Шалимов разобрал «Спартак»
18:30
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 17 сентября.
Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»Читать полностью
Сине-бело-голубые не выступали в Лиге чемпионов с сезона-2015/16.
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Российский тренер — о матчах 9-го тура РПЛ.
В девятом туре тройка лидеров чемпионата — «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» — синхронно одержала победы над соответственно «Крыльями Советов», «Арсеналом» и «Ахматом» и сохранила места в турнирной таблице.
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