Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Цорн поехал в Лондон за Венгером, Кокорин и Мамаев покинули тюрьму, Шалимов разобрал «Спартак»

18:30
Великий француз возобновит карьеру в России? Фото AFP
Великий француз возобновит карьеру в России? Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 17 сентября.

Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»

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«Зенит», покажи европейский уровень!

Сине-бело-голубые не выступали в Лиге чемпионов с сезона-2015/16.

«Зенит» своих не бросает. А Мамаев справится сам

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Во что играет «Спартак»? Разбор Игоря Шалимова

Российский тренер — о матчах 9-го тура РПЛ.

Троевластие сохранилось. «Краснодар» — первый по разности голов

В девятом туре тройка лидеров чемпионата — «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» — синхронно одержала победы над соответственно «Крыльями Советов», «Арсеналом» и «Ахматом» и сохранила места в турнирной таблице.

ЦИФРА ДНЯ
31
год
исполнился 17 сентября полузащитнику Павлу Мамаеву. В день рождения он вышел на свободу с Александром и Кириллом Кокориными
ЦИТАТА
У Мамаева — действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар». Кокорин буквально вчера заключил трудовое соглашение с «Зенитом»
Юрий Падалко
адвокат Кокорина и Мамаева — после их освобождения в Алексеевке

Российские клубы все время начинают еврокубки в гостях. УЕФА, это несправедливо!

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Овечкин против истории. Какие рекорды он побьет в 34 года?

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Кого еще не хватает «Динамо»?

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Лучший гол 9-го тура РПЛ. Кто его забил

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Цорн поехал говорить с Венгером. Чем француз занимался в последний год?

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Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

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Может ли Кононов возглавить киевское «Динамо»?

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За Кокориным приехала мать Светлана. Его отчим наехал на корреспондента

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