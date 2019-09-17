Цорн поехал в Лондон за Венгером, Кокорин и Мамаев покинули тюрьму, Шалимов разобрал «Спартак»

Сине-бело-голубые не выступали в Лиге чемпионов с сезона-2015/16.

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Российский тренер — о матчах 9-го тура РПЛ.

В девятом туре тройка лидеров чемпионата — «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» — синхронно одержала победы над соответственно «Крыльями Советов», «Арсеналом» и «Ахматом» и сохранила места в турнирной таблице.