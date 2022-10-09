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9 октября, 04:00

Цорн и Циннбауэр покинули «Локомотив», ничья ЦСКА и «Динамо». Главное за день

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Томас Цорн.
Фото Никита Успенский., «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 8 октября.

0:4 — логичный финал Цорна и Циннбауэра. «Локомотив» будут спасать Семин и Ротенберг?

Немецкий проект разрушен.

Крутое братское дерби — бенефис Шунина и Акинфеева. Ничья в пользу «Зенита» и «Спартака»

ЦСКА и «Динамо» сыграли 1:1.

«Факел» — герои! Воронеж сенсационно остановил «Зенит»

Лидер впервые за два месяца потерял очки в чемпионате.

Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина

В двух красивейших полуфиналах определились участники решающего матча, и наших среди них нет.

Рамос договорился до удаления, Дортмунд спас безумный матч с «Баварией», такой «Ювентус» не соперник для «Милана»

Главные события субботы в европейском футболе.

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КХЛ: «Салават Юлаев» победил по буллитам «Динамо» (Москва), «Авангард» обыграл «Металлург» и другие матчи 8 октября

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Трое россиян выставлены в НХЛ на драфт отказов. Вернутся ли они в Россию?

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