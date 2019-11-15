Чудо русских фигуристов, инсайды о судьбе «Ростова» и правила жизни Тедеско в Москве
Вернули времена Плющенко и Ягудина? Наши фигуристы сотворили чудо в первый день Гран-при России
Самарин, Алиев, Игнатов — так выглядит русский подиум после короткой программы.
Известный комментатор — о ситуации в донском клубе.
Главный тренер сборной России ответил на вопросы о предстоящей отборочной игре Евро-2020 с Бельгией.
Масштабная пресс-конференция главы РФС.
Начались кадровые реформы в российском судействе, о вероятности которых «СЭ» писал в августе этого года.
Фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева — победитель конкурса Paris Sport Photoчитать >
Кто вышел на Евро-2020. В ноябре — плюс Турция, Франция, Англия и Чехиячитать >
Три года назад он играл в МХЛ, а теперь — с Кучеровым в НХЛ. Удивительная история прорыва русского форвардачитать >
Спартаковец Крал: от гадкого утенка до героя нациичитать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».