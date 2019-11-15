Чудо русских фигуристов, инсайды о судьбе «Ростова» и правила жизни Тедеско в Москве

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 15 ноября.

Самарин, Алиев, Игнатов — так выглядит русский подиум после короткой программы.

ЦИФРА ДНЯ

3 россиянина заняли весь подиум на этапе «Гран-при» в Москве после короткой программы у мужчин

ЦИТАТА Я с Акинфеевым на тему возвращения в сборную на Евро-2020 ни разу не разговаривал

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