Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Чудо русских фигуристов, инсайды о судьбе «Ростова» и правила жизни Тедеско в Москве

18:00
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 15 ноября.

Вернули времена Плющенко и Ягудина? Наши фигуристы сотворили чудо в первый день Гран-при России

Самарин, Алиев, Игнатов — так выглядит русский подиум после короткой программы.

Что ждет «Ростов»? Колонка Казакова

Известный комментатор — о ситуации в донском клубе.

Станислав Черчесов — об Акинфееве, Головине, сборной Бельгии и форме

Главный тренер сборной России ответил на вопросы о предстоящей отборочной игре Евро-2020 с Бельгией.

Дюков — о судьях, новой форме и контракте Черчесова

Масштабная пресс-конференция главы РФС.

Левников уходит из судейского комитета и исполкома. Егоров остается в департаменте

Начались кадровые реформы в российском судействе, о вероятности которых «СЭ» писал в августе этого года.

ЦИФРА ДНЯ
3
россиянина
заняли весь подиум на этапе «Гран-при» в Москве после короткой программы у мужчин
ЦИТАТА
Я с Акинфеевым на тему возвращения в сборную на Евро-2020 ни разу не разговаривал
Станислав Черчесов
Главный тренер сборной России

Фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева — победитель конкурса Paris Sport Photo

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Кто вышел на Евро-2020. В ноябре — плюс Турция, Франция, Англия и Чехия

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Как живет Тедеско в Москве: отель в центре, мысли об учителе русского, восторг от России

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«Сережу все время поминаю в церкви. А он мне знаки подает». Разговор с вдовой Гимаева

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Три года назад он играл в МХЛ, а теперь — с Кучеровым в НХЛ. Удивительная история прорыва русского форварда

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Спартаковец Крал: от гадкого утенка до героя нации

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В правительстве Ростовской области ответили на критику Валерия Карпина

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Бакаев и Миранчук — джокеры Черчесова

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