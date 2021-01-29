Черданцев в «Разговоре по пятницам», Большунов снова первый, Капризов зажигает в «Миннесоте»
21:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 29 января.
Георгий Черданцев: «У Карпина ничему не научился. Его приглашение на канал — ошибка»
Интервью известного комментатора накануне 50-летия.
Самому принципиальному сопернику Александр привез минуту!
«Миннесота» российского форварда технично разобралась с «Лос-Анджелесом» (5:3).
Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.
Европейский футбол ждут большие реформы.
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«Футбол — это жизнь. Важно не то, что ты делаешь, а то, что оставишь после себя». Луческу — о «Шахтере» и «Зените», киевском «Динамо» и ЦСКА, Кокорине и Миранчукечитать >
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