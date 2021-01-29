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Черданцев в «Разговоре по пятницам», Большунов снова первый, Капризов зажигает в «Миннесоте»

21:15
Георгий Черданцев. Фото Youtube, "СЭ"
Георгий Черданцев. Фото Youtube, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 29 января.

Георгий Черданцев: «У Карпина ничему не научился. Его приглашение на канал — ошибка»

Интервью известного комментатора накануне 50-летия.

Лучше не злите Большунова! После бойни в Лахти он смял Клебо и вернулся на трон

Самому принципиальному сопернику Александр привез минуту!

Капризов включил режим молодого Овечкина. Забил, врезал именитому канадцу и послал его подальше

«Миннесота» российского форварда технично разобралась с «Лос-Анджелесом» (5:3).

«Аякс» не отпускает Промеса, Мусаев едет к Слуцкому, у Головина будет новый одноклубник

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

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