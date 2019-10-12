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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Черчесов против лозунгов, шестой финал подряд у Медведева, фантастический рекорд в марафоне

19:00
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 12 октября.

Черчесов против лозунгов. Кудряшов посмеялся над шуткой про Азмуна

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