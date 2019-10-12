Черчесов против лозунгов, шестой финал подряд у Медведева, фантастический рекорд в марафоне

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 12 октября.

Главный тренер и защитник сборной России пообщались с журналистами перед игрой с Кипром.

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