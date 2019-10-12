Черчесов против лозунгов, шестой финал подряд у Медведева, фантастический рекорд в марафоне
19:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 12 октября.
Черчесов против лозунгов. Кудряшов посмеялся над шуткой про Азмуна
Главный тренер и защитник сборной России пообщались с журналистами перед игрой с Кипром.
После фантастической регулярки — провал в Кубке Стэнли.
Даниил Медведев в пятый раз обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае.
Легендарный кенийский бегун Элиуд Кипчоге сумел впервые в истории преодолеть марафонскую дистанцию за 1 час 59 минут.
Бело-голубые объявили о расставании со спортивным директором Романом Орещуком.
ЦИФРА ДНЯ
6
финал подряд
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