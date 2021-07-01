Черчесов — о провале на Евро, Капризов — лучший новичок сезона, комментарий пострадавшего фаната
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 30 июня.
Черчесов рассказал о провале на Евро. Его поняли и простили
В среду члены технического комитета РФС выразили полную поддержку главному тренеру сборной России.
Два приза достались Макдэвиду.
«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения
Интервью Дениса Смоленского.
Станислав Черчесов сохранит свой пост после провала национальной команды на Евро-2020.
«Ему 34 года, не считается». В Америке раскритиковали решение НХЛ дать приз лучшему новичку Капризову
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