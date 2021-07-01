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Черчесов — о провале на Евро, Капризов — лучший новичок сезона, комментарий пострадавшего фаната

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Станислав Черчесов. Фото Getty Images
Станислав Черчесов. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 30 июня.

Черчесов рассказал о провале на Евро. Его поняли и простили

В среду члены технического комитета РФС выразили полную поддержку главному тренеру сборной России.

Награды НХЛ: Капризов — лучший новичок сезона, а Василевского прокатили мимо приза лучшему вратарю

Два приза достались Макдэвиду.

«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения

Интервью Дениса Смоленского.

Почему сборной России нужен тренер-иностранец. У нас нет специалистов европейского уровня

Станислав Черчесов сохранит свой пост после провала национальной команды на Евро-2020.

«Ему 34 года, не считается». В Америке раскритиковали решение НХЛ дать приз лучшему новичку Капризову

На «Колдер» претендовал форвард «Далласа» Робертсон.

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