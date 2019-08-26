Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 26 августа.

ЕВРО-2020. Джанаев, Комличенко и Смолов — в составе сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Оглашен состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал на сборы 26 футболистов.

И БЕЗ ЧАЛОВА. Станислав Черчесов: «Вызвать Соболева мысли не было. Всему свое время»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о составе команды на отборочные матчи Евро-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калининград).

ВЗГЛЯД. Хотели Соболева в сборной? У Черчесова другое мнение!

Обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов — о том, почему главный тренер сборной России выбрал именно такой состав на отборочные матчи Евро- 2020 с Шотландией и Казахстаном (9 сентября, Калининград).

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Головин: «Чалов не хуже Смолова и Дзюбы, но решает тренер. Молодежке тоже нужна помощь»

Полузащитник «Монако» в интервью «СЭ» откровенно высказался о сложном прошлом сезоне, рассказал, не жалел ли об отъезде из России, оценил Instagram Леонида Слуцкого, выразил мнение о несостоявшемся отъезде Федора Чалова в Англию и его вызове в молодежную сборную России.

СНАЙПЕР. Николай Комличенко: «Забил четыре. В следующем матче хочу пять. Или шесть»

Лидер атак «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. В последнем туре чешской лиги Комличенко сделал покер — его клуб, проигрывая 0:2, победил 4:2.

ИНТРИГА. Пятивластие!

Главный итог 7-го тура РПЛ: сразу пять команд делят первое место. При этом в конце новой недели нас ждет матч «Спартака» с «Зенитом». Была ли когда-то еще такая упорная борьба?

ЦИФРЫ. Новички «Спартака» — это просто космос!

Все новички, приобретенные красно-белыми в летнее трансферное окно, уже успели отметиться результативными действиями в составе новой команды. Выделяем главные цифры новых лидеров «Спартака».

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