Черчесов и Широков — за Кокорина в Сочи. В «Динамо» — наконец-то нападающий! Кошмар в биатлоне — без конца?
«Зенит» голосует за Семака. И за Кокорина?
В истории с возможным переходом нападающего сине-бело-голубых в «Сочи» появился новый поворот.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».
Мнение корреспондента «СЭ» Гоши Чернова о запутанной ситуации вокруг форварда «Зенита».
Большое интервью полузащитника «Ахмата».
Фантастический финал мужского турнира на чемпионате Европы в Граце.
Роман Широков: «Кокорину лучше уйти в «Сочи». Его же не в «Тамбов» отправляют»читать >
Идем на антирекорд. У России 21 гонка без медалейчитать >
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Аренда Кокорина в «Сочи» — разумное решение для всех? Пять аргументов противчитать >
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