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Черчесов и Широков — за Кокорина в Сочи. В «Динамо» — наконец-то нападающий! Кошмар в биатлоне — без конца?

18:00
21 января. Доха. «Аль-Увайнах» — «Зенит» — 0:10. Александр Кокорин (слева) вышел на поле с капитанской повязкой и сделал хет-трик. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
21 января. Доха. «Аль-Увайнах» — «Зенит» — 0:10. Александр Кокорин (слева) вышел на поле с капитанской повязкой и сделал хет-трик. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 24 января.

«Зенит» голосует за Семака. И за Кокорина?

В истории с возможным переходом нападающего сине-бело-голубых в «Сочи» появился новый поворот.

Станислав Черчесов: «Кокорин в «Сочи» — разумное решение. Игроки сборной должны получать практику«

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

Кокорину надо уезжать в Европу. В России пока лучше не играть

Мнение корреспондента «СЭ» Гоши Чернова о запутанной ситуации вокруг форварда «Зенита».

Денис Глушаков: «Я такой, какой есть. Открытый, честный и справедливый»

Большое интервью полузащитника «Ахмата».

Алиев — чемпион, Даниелян — второй! Россияне сделали золотой дубль на ЧЕ, ученик Тутберидзе с бронзой

Фантастический финал мужского турнира на чемпионате Европы в Граце.

ЦИФРА ДНЯ
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медали
золото и серебро завоевали российские фигуристы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян на ЧЕ-2020
ЦИТАТА
Я такой, какой есть. Открытый, честный и справедливый
Денис Глушаков
полузащитник «Ахмат»

Роман Широков: «Кокорину лучше уйти в «Сочи». Его же не в «Тамбов» отправляют»

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Идем на антирекорд. У России 21 гонка без медалей

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«Неужели в день финала МЧМ миллион россиян столько выпили, что смотрели повтор 2011 года?» Большое интервью Каспарайтиса

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Сын футболиста и рекордсмен чемпионата Чехии. Кто переходит в «Динамо»

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Таблица переходов РПЛ. Главные трансферы

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Аренда Кокорина в «Сочи» — разумное решение для всех? Пять аргументов против

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«Спартак» — это снова про футбол. Зеленов — о первом сборе Тедеско

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Щербакова, Косторная, Трусова: чистый прокат перед стартом ЧЕ-2020. Ждем вечера

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