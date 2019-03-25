Центральное ТВ – за Кокорина, секрет Черышева и оглушительный провал Леброна

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 25 марта.

ОГО. У Кокорина и Мамаева – неожиданный защитник. Мощный монолог Дмитрия Киселева в "Вестях недели"

Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" встал на защиту нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты находятся в СИЗО №2 "Бутырка" в ожидании суда.

ИТОГИ РАБИНЕРА. "Секрет Черышева". Версия разгадки

На пресс-конференции в Астане (или Нурсултане, это уж казахстанцам виднее, как их столицу сейчас правильно называть) Станислав Черчесов многих заинтриговал, когда его спросили о секрете Черышева: "Секрет мы с Черышевым не расскажем. Но он есть". Наш обозреватель Игорь Рабинер догадался, в чем он заключается.

ЛИДЕР. Как Черышев стал супер. Несмотря на травмы

Прекрасная игра полузащитника "Валенсии" обеспечила сборной России разгромную победу над Казахстаном (4:0). В Нур-Султане хавбек оформил дубль и отдал одну голевую передачу – а ведь еще год назад на его счету не было ни мяча в составе национальной команды.

ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ. Почему Погребняк не расист

Ситуация вокруг Павла Погребняка и его фразы про Ари развивается. Во вторник делом займется комитет по этике РФС. Заслужил ли форвард "Урала" наказание за свои слова?

ПОМНИТЕ ЕГО? Александр Меркель: "Никто и никогда не предлагал мне играть за сборную России"

Полузащитник голландского "Хераклеса" и сборной Казахстана дал интервью "СЭ", в котором прояснил сложный вопрос со своим футбольным гражданством.

БИТВА. Большунов универсальнее Клебо. Почему побеждает норвежец?

Прошедший сезон для российских лыж можно считать одним из самых успешных в истории. Сергей Устюгов и Наталья Непряева стали вторыми на "Тур де Ски", Александр Большунов и та же Непряева заняли аналогичные места в общем зачете Кубка мира, а на чемпионате мира в Зефельде наши спортсмены завоевали восемь медалей. Для полного удовлетворения не хватило хотя бы одной большой победы. Почему она не случилась?

ПРОВАЛ. Леброн остался без плей-офф. Впервые за 14 лет

Падение Леброна Джеймса на последних секундах матча с "Бруклином", в котором решилась судьба "Лейкерс" в сезоне, наверняка войдет в список самых трагичных моментов в истории спорта. В атаке, которая могла спасти "Лейкерс" от поражения и оставить клубу шансы на плей-офф, Джеймс поскользнулся и потерял мяч. Некоторые даже сравнивают этот момент с ошибкой Стивена Джеррарда в матче с "Челси" в 2014 году, которая стоила "Ливерпулю" чемпионства. "Лейкерс" шестой сезон подряд остаются без плей-офф.

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