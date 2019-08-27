Быстров ответил хейтерам, Серена уничтожила Шарапову, Фергюсон провоцирует Хабиба

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторник, 27 августа.

НАДЕЖДА НА УСЫ. Быстров верит в проход «Краснодара» и готов отпустить усы в случае дубля Берга

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров удивлен реакцией болельщиков «Краснодара» на его сториз в Instagram, где он разместил фото дерева и сделал подпись «Берг.М».

ТОП. Жоау Мариу близок к переходу в «Локомотив». Он выиграл Евро-2016 и ругался на Спаллетти

«Локомотив» договорился об аренде полузащитника «Интера» Жоау Мариу с правом выкупа за 18 миллионов евро. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин, комментируя возможный трансфер, отметил, что в клубе всегда рады сильному игроку, однако предложил дождаться его появления на тренировке. Рассказываем о новой звезде РПЛ.

БОМБА. «Краснодар» нацелился на Фернандеша. Вариант рискованный, но португалец может помочь

«Быки» в последние два трансферных окна совершили несколько трансферов футболистов, которые способны сыграть на левом фланге атаки. Тем удивительнее, что именно на этой позиции у команды больше всего проблем.

А СЕЗОН ЕЩЕ НЕ СТАРТОВАЛ. Конфликт между спортсменами и СБР исчерпан. Проиграли все

Через много месяцев найден общий язык в вопросе договора между российскими биатлонистами и федерацией. Логинов подпишет соглашение уже в ближайшее время. Что ключевое в этой сделке? Объясняет Наталья Марьянчик.

КОШМАР. Просто, Мария. Что остается Шараповой после разгрома от Серены

За четыре дня, прошедшие между жеребьевкой Открытого чемпионата США и самым интригующим матчем с участием Марии Шараповой и Серены Уильямс, многое было сказано, пересказано и повторено вновь. О принципиальности, напряженности и односторонности противостояния, 15 годах без побед. Об иронии, что впервые сыграть друг против друга в первом круге суперзвездам довелось именно в Нью-Йорке и на самом пафосном турнире «Большого шлема». И о том, что шансы Шараповой прервать 18-матчевую серию поражений от американки, именно сейчас представлялись совсем невысокими. Так и вышло.

ЗАВИСТЬ. Бойцы ММА троллят Хабиба перед боем. Зачем?

Американский боец UFC Тони Фергюсон обозвал Хабиба Нурмагомедова старым слизняком и предложил ему тирамису. Этот троллинг длится уже пару лет и явно будет продолжаться, но какой в этом смысл? Накануне боя дагестанца против Дастина Порье этот троллинг выглядит странно.

ЧИН. Туктамышева не едет в Токио. А Медведева — едет!

Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжит карьеру спортивного политика, став послом олимпийской команды России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Что все это значит?

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