Будущее звезд хоккейного ЦСКА, откровения Романцева о Евро-96, новый доклад Макларена
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 4 июня.
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Разбираем, что будет с главным фаворитом КХЛ после потери звезд.
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