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Будущее звезд хоккейного ЦСКА, откровения Романцева о Евро-96, новый доклад Макларена

22:00
ХК ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ХК ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 4 июня.

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