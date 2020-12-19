Будущее Кокорина в «Спартаке», победа Головкина, все о сезоне НХЛ-2021
21:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 19 декабря.
Так и не сделал красиво. Как «Спартаку» поступить с Кокориным
Футболист улетел на Мальдивы.
Звездный боксер из Казахстана защитил титул, победив Камила Шеремету техническим нокаутом.
Мы дождались — начало уже совсем скоро!
Первый день спринтерского этапа в Дрездене принес сборной России лишь одну бронзовую медаль.
4:1 — отличный счет, но матч мог сложиться совсем по-другому.
ЦИФРА ДНЯ
13
января
ЦИТАТА
С большим уважением отношусь ко всем тренерам, работающим в РПЛ, но им есть куда расти и развиваться
Точечные покупки. Какие позиции стоит усилить топ-клубам РПЛ?читать >
Загитова болеет за наших: смущенно улыбалась и кусала губы. Топ-фото фигуристки на хоккеечитать >
Кокорин улетел проводить восстановительные тренировки на Мальдивычитать >
«Спартак» предложит новые контракты Ещенко и Ребровучитать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю