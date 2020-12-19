Будущее Кокорина в «Спартаке», победа Головкина, все о сезоне НХЛ-2021

Футболист улетел на Мальдивы.

Звездный боксер из Казахстана защитил титул, победив Камила Шеремету техническим нокаутом.

Мы дождались — начало уже совсем скоро!

Первый день спринтерского этапа в Дрездене принес сборной России лишь одну бронзовую медаль.

4:1 — отличный счет, но матч мог сложиться совсем по-другому.