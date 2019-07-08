Бразилия смеется над Месси, фееричный стиль Игнашевича в "Торпедо", катастрофа женского баскетбола

7 июля. Рио-де-Жанейро. Бразилия - Перу - 3:1. Бразильские болельщики троллили Лионеля Месси во время финала Кубка Америки-2019, а игроки хозяев турнира поддели его в комментариях после победы. Фото AFP

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 8 июля.

ЛАЙВ. Тайны перехода Сутормина, Хаджи и "Спартак"

Сутормин и "Зенит", Хаджи и "Спартак", ВАР и РПЛ, "Динамо" и форвард, прогнозы на чемпионат. Журналисты "СЭ" Сергей Егоров и Вячеслав Короткин раскрыли главные вопросы стартовой недели чемпионата России по футболу.

БРАЗИЛИЯ. Жезус – как Горди Хоу

Переиграв в драматичном матче перуанцев (3:1), Бразилия в девятый раз стала сильнейшей сборной Южной Америки. После победы хозяева Кубка Америки-2019 не упустили возможности поддеть аргентинского капитана Лионеля Месси в комментариях о его жалобах на коррупционную систему. Отдельно – история главного героя вечера: автора передачи, гола и удаления Габриэла Жезуса.

МЕССИ. Слабоумие и отвага

Критика КОНМЕБОЛ может закончиться плачевно для капитана сборной Аргентины. Вопрос ребром: Месси провел последний матч за сборную?

КУБОК АМЕРИКИ. Жесть Месси, слезы Суареса, музей Алвеса

Основные моменты турнира, победителями которого стали его хозяева – бразильцы. Все, чем запомнится Кубок Америки-2019.

ТОРПЕДО. Дебют Игнашевича: стадион в Воронеже чуть не смыло

Сергей Игнашевич в воскресенье провел первый официальный матч в роли главного тренера, выиграв с "Торпедо" в гостях у "Факела" – 1:0. Вместе с ним непростую игру в ливень пережили спецкоры "СЭ". Антураж – отдельно, отдельно – впечатления от игры: Игнашевич строит "тики-таку" в ФНЛ, но пока получается так себе.

КОКОРИН И МАМАЕВ. "В колонии можно играть в футбол, работать, научиться шить"

Эдуард Югрин много лет играл за "КАМАЗ" и даже выступал в еврокубках. В 1998-м он закончил футбольную карьеру, а в 2001-м был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за участие в преступной группировке. В интервью "СЭ" Югрин рассказал, как живется футболисту в колонии и дал советы Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

КИРИЛЕНКО. На Евробаскете произошла катастрофа?

Женская сборная России провалила второй олимпийский цикл подряд, не сумев завоевать на Евробаскете в Сербии путевку на отборочный турнир Игр-2020. Этот результат оценил глава Федерации баскетбола России Андрей Кириленко.

ШУБЕНКОВ. "Моя нога так опухла, что напоминала валенок"

Лучший барьерист России – о травме и критическом выступлении в Instagram. Сергей Шубенков объяснил, почему уехал на лечение из России в Австрию.

ДАВЫДЕНКО. О мужском теннисе, советах Хачанову и жалости Шараповой

Один из самых известных российских игроков стал гостем "СЭ". Николай Давыденко – о нынешних звездах и о том, надо ли заканчивать Марии Шараповой.

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